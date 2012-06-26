Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в червні (опитування)

Якби вибори до Верховної Ради проходили у червні, то до парламенту пройшли б 4 політичних сили: Партія регіонів, Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина», партія «УДАР Віталія Кличка» і Комуністична партія України.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 8-17 червня 2012 року. (КМІС зазначає, що при вимірюванні рейтингів політичних сил і кандидатів на посаду Президента України враховувалося, що якби вибори відбувалися під час опитування, то згідно з чинним законодавством Юлія Тимошенко не могла б брати участь ані у виборах до Верховної Ради України, ані у виборах Президента України.)

Згідно з результатами опитування, якби вибори до Верховної Ради проходили у червні, то у голосуванні взяли б участь 55% виборців України.

Найбільше голосів отримали б такі партії та об ’ єднання:

Партія регіонів (Микола Азаров) – 16,0%, ВО «Батьківщина» (Арсеній Яценюк) – 14,5%; партія «УДАР» – 8,0%, Комуністична партія України (Петро Симоненко) – 5,8%. Партія Наталії Королевської „Україна - Вперед!“ отримала б 3,3% та Всеукраїнське об`єднання «Свобода» (Олег Тягнибок) – 3,1%. Ще дві політичних сили мали не менше одного відсотка прихильників, а саме: «Громадянська позицiя» (Анатолій Гриценко) – 1,3% та Народна партія України (Володимир Литвин) – 1,0%. (Нагадаємо, прохідний бар’єр до парламенту - 5% - УНІАН).

Згідно з опитуванням, Партію регіонів підтримують 26,1% виборців Східного, 19,7% – Південного, 11,4% – Центрального та 7,9% – Західного макрорегіонів;

ВО «Батьківщина» підтримують 28,6% виборців Західного, 17,8% – Центрального, 8,2% – Південного та 3,4% – Східного макрорегіонів;

«УДАР Вiталiя Кличка» підтримують 11,3% виборців Західного, 9,2% – Центрального, 7,4% – Південного та 3,9% – Східного макрорегіонів;

КПУ підтримують 9,5% виборців у Південному, 8,4% - у Східному, 4,4% – у Центральному та 0,9% – у Західному макрорегіонах;

Партію Н.Королевської „Україна - Вперед!“ підтримують 3,9% виборців у Південному, 3,5% – у Центральному, 3,0% – у Східному та 2,5% – у Західному макрорегіонах;

ВО «Свобода» підтримують 10,8% виборців Західного, 1,8% - Центрального, 0,6% Південного та 0,0% виборців Східного регіонів.

*** Західний макрорегіон – Волинська, Рівненська. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Хмельницька, Чернівецька області;

Центральний макрорегіон – Вінницька, Житомирська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська, Київська області, м.Київ,

Південний макрорегіон – Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області, АР Крим (включно з м.Севастополем),

Східний макрорегіон – Донецька, Луганська, Харківська області.

8-17 червня методом інтерв`ю було опитано 2040 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.