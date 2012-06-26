Тігіпко каже, що в душі залишився комсомольським секретарем
12:01, 26 червня 2012Політика
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У Вінниці біля приміщення міськвиконкому перед приїздом віце-прем`єр-міністра - міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка комуністи організували мітинг.
|Тігіпко не розчарував комуністів
Під час проходження до міськради С.Тігіпко підійшов до учасників пікету. Люди скаржилися на медичну реформу і низькі пенсії. Один з мітингувальників поскаржився на нестачу робочих місць, на що С.Тігіпко відповів: «Тут я з комуністами одностайний – за роботу. Мають бути потужні промислові місця». Після цього ще один з мітингувальників відзначив: «Ви маєте бути взагалі з комуністами одностайним – ви ж колишній секретар, комсомолець». «Я в душі таким і залишився», - відповів С.Тігіпко.
Також перед візитом до міськради С.Тігіпко провів уранішню зарядку у Парку культури і відпочинку ім. Горького у Вінниці.
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