Тігіпко каже, що в душі залишився комсомольським секретарем

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники тримали прапори своєї політичної сили, а також плакати з написами «Тігіпко і МВФ – вороги України», «Тігіпка – у відставку!», «Пенсійна реформа – соціальний фашизм», «Ні - ухваленню нового Трудового кодексу», «Медична реформа: займайте чергу на кладовище?».

Під час проходження до міськради С.Тігіпко підійшов до учасників пікету. Люди скаржилися на медичну реформу і низькі пенсії. Один з мітингувальників поскаржився на нестачу робочих місць, на що С.Тігіпко відповів: «Тут я з комуністами одностайний – за роботу. Мають бути потужні промислові місця». Після цього ще один з мітингувальників відзначив: «Ви маєте бути взагалі з комуністами одностайним – ви ж колишній секретар, комсомолець». «Я в душі таким і залишився», - відповів С.Тігіпко.

Також перед візитом до міськради С.Тігіпко провів уранішню зарядку у Парку культури і відпочинку ім. Горького у Вінниці.