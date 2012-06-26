Вищий спецсуд підтвердив незаконність порушення кримінальної справи щодо Кучми

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила сьогодні колегія суддів Вищого спецсуду України.

«Постанову Печерського районного суду Києва… та ухвалу Апеляційного суду… залишити без змін, а касаційні скарги… без задоволення», - йдеться в рішенні суду, яке зачитав один з членів колегії суддів.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу щодо Л.Кучми було порушено 21 березня 2011 року за звинуваченням у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели до вбивства Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції від 1960 року).

13 грудня 2011 року Печерський районний суд Києва визнав незаконним порушення кримінальної справи щодо Л.Кучми і скасував відповідну постанову Генпрокуратури.

19 грудня Генеральна прокуратура України подала апеляцію на це рішення.

Апеляційний суд Києва 20 січня 2012 року залишив у силі рішення Печерського райсуду про незаконність порушення Генпрокуратурою справи щодо Л.Кучми.