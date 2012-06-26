Ющенко: Україна - за крок до білоруського сценарію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

``Політичні процеси, які відбуваються в країні, говорять, що в різних сферах нашого буття відчувається дискомфорт``, - наголосив він, додавши, що, зокрема, країна втрачає свою европейськість, свободу, демократію, в країні спостерігається фобія до всього українського.

``Це квазі-політика, це квазі-час, в якому ми живемо``, - зауважив В.Ющенко, додавши, що сьогодні в країні квітнуть популізм та виборчі техногології.

Розкритикував він і економічну ситуацію в країні, зауваживши, що, за оцінками експертів, її можна назвати переддефолтною. В.Ющенко піддав критиці й зовнішню політику влади, зазначивши, що Україна сьогодні втрачає партнерів як на Сході, так і на Заході. Особливо це стосується евроінтеграції.

В.Ющенко розкритикував і дії деяких політиків, які закликають бойкотувати нашу державу, як на політичному, так і спортивному рівні. Він назвав таку політику ``кочубеївщиною``, порівнявши її з ситуацією, коли під час Полтавської битви багато козаків воювали не за незалежність з гетьманом, а на протилежному боці.

Він вважає, що все це веде країну до сценарію ``Білорусь-2``.

Також він не погодився з думкою, що сьогодні в Україні склалась біполярна партійна система - Партія регіонів та БЮТ.

В.Ющенко переконаний, що це не правильна точка зору, оскільки ці політичні сили є полярними. ``Я не бачу біполярності, коли одна політична сила підписує московську газову угоду, а друга сила підписує Харківську угоду - це дві угоди, які носять антиукраїнський зміст``, - сказав екс-президент, додавши, що це ``валянки з однієї пари``.