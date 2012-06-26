Якби вибори Президента відбувалися в червні (опитування)
13:08, 26 червня 2012Політика
2857 0
Якби вибори Президента України проходили в середині червня, то Віктор Янукович отримав би 17,4% голосів виборців, Арсеній Яценюк – 12,0%, Віталій Кличко – 9,4% виборців (Тимошенко б не могла брати участі у червневих виборах).
|Без Тимошенко Янукович - лідер опитування
Згідно з результатми опитування, Петро Симоненко міг би розраховувати на – 4,8%, Наталію Королевську підтримали б 3,4% опитаних, Анатолія Гриценка – 2,5%, Олега Тягнибока – 2,4% виборців.
*** 8-17 червня методом інтерв`ю було опитано 2040 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.
Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter