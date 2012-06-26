Якби вибори Президента відбувалися в червні (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 8-17 червня 2012 року. (КМІС зазначає, що при вимірюванні рейтингів політичних сил і кандидатів на посаду Президента України враховувалося, що якби вибори відбувалися під час опитування, то згідно з чинним законодавством Юлія Тимошенко не могла б брати участь ані у виборах до Верховної Ради України, ані у виборах Президента України.)

Згідно з результатми опитування, Петро Симоненко міг би розраховувати на – 4,8%, Наталію Королевську підтримали б 3,4% опитаних, Анатолія Гриценка – 2,5%, Олега Тягнибока – 2,4% виборців.

*** 8-17 червня методом інтерв`ю було опитано 2040 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.