Власенко думає, що з розглядом касації Тимошенко тягнутимуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Власенко заявив сьогодні журналістам.

«Абсолютно зрозуміло, що Януковичу не хочеться отримати будь-яке рішення касаційного суду, яке повністю відкриє двері скарзі Юлії Володимирівни до Європейського суду з прав людини, і зніме останні перешкоди Європейському суду для розгляду скарги Тимошенко», - сказав С.Власенко.

Він наголосив, що 12 липня засідання знову може бути відкладено, оскільки прокурори скажуть, що хочуть доставити Ю.Тимошенко до зали, а пізніше ще з якихось надуманих причин засідання буде перенесене як мінімум до рішення Європейського суду з прав людини.

В той же час С.Власенко наголосив, що Європейському суду нічого не заважає розглядати скаргу Ю.Тимошенко, незважаючи на те, що не повністю пройдено шлях оскарження в Україні. «Європейський суд з прав людини неодноразово у своїх правових позиціях і в своїх прецедентних рішеннях зазначив, що вичерпання всіх національних інститутів з захисту прав людини не є аксіомою і воно вивчається судом в кожному конкретному випадку», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 червня, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ знову переніс розгляд касаційної скарги у газовій справі Ю.Тимошенко.

Наступне засідання з розгляду касаційної скарги відбудеться 12 липня о 10.00.