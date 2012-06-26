Партію Ющенка можуть залишити ще двоє політиків

Колишній Президент, лідер «Нашої України» Віктор Ющенко не виключає виходу з його партії ще декількох політиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи відповідають дійсності чутки про вихід з «Нашої України» низки політиків, в тому числі Володимира Огризка та Віктора Матчука, В.Ющенко сказав, що не виключає.

«У нас демократична партія», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня екс-голова СБУ Валентин Наливайченко склав із себе повноваження голови політичної ради партії "Наша Україна" і зупинив своє членство в партії.

У ЗМІ повідомлялося, що В.Наливайченко може вступити до Об'єднаної опозиції на умовах «індивідуального членства».

При цьому в Об’єднаній опозиції зазначали, що, ймовірніше за все, процес щодо відтоку кадрів з «Нашої України» не завершений.

«Я знаю, що в «Нашій Україні» є достатня кількість людей, які не розділяють думку відносно того, що ці вибори мають бути виборами підігрування Януковичу», - заявляв, зокрема, народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Сергій Соболєв.