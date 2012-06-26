Ющенко заявляє, що у нього в крові досі залишилось 5% діоксину

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Ющенко заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання щодо наполягання Генеральної прокуратри провести повторну експертизу у справі про його отруєння.

Зокрема, він нагадав про чисельні експертизи його крові, які доводили факт його отруєння.

Екс-президент вчергове висловив здивування, чому через сім років знову хочуть провести експертизу без пояснень, чим не влаштовують попередні. В.Ющенко повторив позицію, що готовий взяти участь у новій експертизі, але вважає, що потрібна міжнародна експертиза, а Генеральна прокуратура наполягає, щоб це була виключно національна експертиза.

"Я не відмовляюсь від здачі крові, я відмовляюсь, щоб ця здача крові відбувалась односторонньо, а потім через два-три роки скажуть, що у В.Ющенка на сьомий рік залишилось 5% діоксину. Це так, у мене залишилось 5% діоксину, але в мене є зразок крові 2005 року", - наголосив екс-президент.

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Довідка УНІАН. На початку вересня 2004 р. під час президентської кампанії кандидат у Президенти В.Ющенко відчув погіршення здоров`я і був доправлений до Австрії, де в одній з приватних клінік заявили, що в його організмі міститься діоксин.

За версією слідства, В.Ющенко був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка. З червня 2008 року і до зміни влади цього року Генпрокуратура не раз відзначала, що факт навмисного отруєння В.Ющенка повністю доведено.

7 листопада 2010 року новий генеральний прокурор Віктор Пшонка підтвердив намір провести додатковий аналіз крові В.ЮЩЕНКА в рамках розслідування справи про його отруєння.

У грудні В.Пшонка сказав, що в Генеральній прокуратурі України не виключають версії, що отруєння В.Ющенка не було.

21 січня 2011 року В.Ющенка викликали в Головне слідче управління Генеральної прокуратури України у справі про його отруєння.

11 квітня 2011 р. перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявив, що у матеріалах кримінальної справи, порушеної за фактом отруєння у 2004 р. В.Ющенка, немає достатньої кількості доказів застосування діоксину.

11 жовтня 2011 р. В.Ющенко заявив, що відмовляється від повторного аналізу крові через імовірність необ’єктивних результатів в українській лабораторії.