Ющенко погоджується бути 88-им у списку

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Ющенко сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він зауважив, що як тільки патріотичні демократичні сили почнуть говорити з виборцем, їх підтримка стрімко зросте.

«Ми наберемо не тільки 5%, а й більше», - сказав він, проанонсувавши об’єднання правих сил.

Він розповів, що останніми місяцями він займався переговорами з демократичними силами: як партіями, так і громадськими організаціями, - щодо об’єднання зусиль не тільки під час виборів, а й в майбутньому.

«Останніми місяцями я займався перемовинами з демократичними силами, у яких в основі лежить національна політика, про консолідацію зусиль для формування політичного і виборчого проекту», - сказав лідер «Нашої України».

Він зауважив, що вперше в історії України може так трапитись, що в наступному парламенті не з’явиться національна демократична партія.

«Вперше може скластись ситуація за 20 років, коли патріотична сила не буде в парламенті, мені від цього сумно. Я переконаний, що ситуацію потрібно змінювати. Нам потрібно по серйозному говорити з суспільством. Нам треба говорити про те, що якщо ми не змінимо цю ситуацію, то Україна потрапить у дуже складний вибір свого майбутнього», - сказав В.Ющенко.

Він підкреслив, що саме тому основною його метою була солідаризація патріотичних сил.

Крім того, він підкреслив, що особисто не претендує на перше місце в списку майбутнього виборчого проекту правих сил.

«Я заявив своїм партнерам. Я не претендую на перше місце в списку, на друге, на третє, на сто перше – не претендую. Я той зал під куполом (Верховна Рада) добре знаю, і підкреслюю – всі зусилля, які в мене є, я направлю на формування здорової патріотичної сили в країні», - сказав В.Ющенко, зауваживши, що він погодиться на будь-яке місце, яке визначать для нього партнери.

«Якщо вони вважають, що моє скромне ім’я може стояти 88-м у списку для того, щоб правиця перемогла, я буду 88-м», - сказав В.Ющенко.

Він повідомив, що під декларацію про об’єднання, крім політичних партій, підписалась низка громадських організацій, серед яких «Просвіта», «Меморіал», Асоціація правників, Спілка майстрів тощо.