Попов запевняє, що будівництва на київських островах не буде

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

«Жодні плани щодо будівництва, не лише на Трухановому острові, а й загалом на київських островах, навіть не обговорюються. Цього просто не може бути. Моя принципова позиція повністю співпадає з думкою киян – я вважаю, що ці території мають бути доступні для відпочинку киян”, - сказав голова КМДА, додавши, що влада має створити умови, аби там було комфортно займатися фізичною культурою і спортом.

“Можливо, розвиватимемо спортивні об’єкти національного рівня. Але жодних планів будівництва у нас немає», – запевнив О.Попов.

За його словами, серед міст Європи, які розташовані на берегах річок, Київ чи не єдине місто, яке має унікальне природне середовище - острови, розташовані в географічному центрі. Загальна площа «Зеленого серця столиці» сягає 2,5 тис. га. Упродовж останніх років території островів стрімко розвиваються з точки зору благоустрою. Зокрема, значні зусилля спрямовано на розвиток пляжів, зон відпочинку біля води, спортивно-рекреаційних комплексів тощо. На території острова будуть повністю збережене природне середовище, безперешкодний доступ до якого матимуть всі мешканці столиці, стверджує керівник КМДА.