Попов запевняє, що будівництва на київських островах не буде
Голова КМДАтОлександр Попов заявляє, що Труханів острів має розвиватися як заповідна територія, зручна та відкрита для відпочинку киян, але жодного будівництва на острові бути не може.
|Попов обіцяє зберегти природне середовище
«Жодні плани щодо будівництва, не лише на Трухановому острові, а й загалом на київських островах, навіть не обговорюються. Цього просто не може бути. Моя принципова позиція повністю співпадає з думкою киян – я вважаю, що ці території мають бути доступні для відпочинку киян”, - сказав голова КМДА, додавши, що влада має створити умови, аби там було комфортно займатися фізичною культурою і спортом.
“Можливо, розвиватимемо спортивні об’єкти національного рівня. Але жодних планів будівництва у нас немає», – запевнив О.Попов.
За його словами, серед міст Європи, які розташовані на берегах річок, Київ чи не єдине місто, яке має унікальне природне середовище - острови, розташовані в географічному центрі. Загальна площа «Зеленого серця столиці» сягає 2,5 тис. га. Упродовж останніх років території островів стрімко розвиваються з точки зору благоустрою. Зокрема, значні зусилля спрямовано на розвиток пляжів, зон відпочинку біля води, спортивно-рекреаційних комплексів тощо. На території острова будуть повністю збережене природне середовище, безперешкодний доступ до якого матимуть всі мешканці столиці, стверджує керівник КМДА.