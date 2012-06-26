Суддя попрощалася з Луценком до понеділка

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила головуюча у судовому процесі суддя Ганна Медушевська після завершення допиту п’ятого свідка у справі - колишнього першого заступника начальника Департаменту оперативної служби МВС України Геннадія Грищенка.

Зокрема, цей свідок, даючи відповіді на запитання захисту Ю.Луценка, зазначив, що екс-міністр мав право затверджувати постанову про продовження оперативно-розшукової справи, але більш конкретно з цього приводу пояснень дати не може, оскільки особисто справу не вивчав.

Крім того, свідок на численні запитання відповідав, що «не пригадує, не знає, не пам’ятає», оскільки пройшло багато часу.

Коментуючи сьогоднішні допити свідків, адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець зазначив, що жоден з них не підтвердив того, що екс-міністр вчинив якийсь злочин. В той же час адвокат зауважив, що, на жаль, відповідаючи на запитання, свідки показали «дуже низький рівень професійної підготовки, зокрема в частині знання закону про ОРС».

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценку висунуто обвинувачення за ч.3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка. Ю.Луценка звинувачують у тому, що 2009 року на посаді глави МВС він продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Цей епізод справи проти екс-міністра був виділений в окрему справу 21 січня 2012 року.

Сторона обвинувачення планує викликати на допити до суду 14 свідків у цій справі.