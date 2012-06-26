Євродепутат: Рішення суду - ще одна спроба запобігти участі Тимошенко у виборах

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Я розглядаю це рішення суду як ще одну спробу запобігти участі Ю.Тимошенко у виборах, а також можливості передати справу до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі”, - сказав євродепутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 червня, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ знову переніс розгляд касаційної скарги у газовій справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Відповідне рішення було прийнято колегією суддів та оголошено головуючим суддею Станіславом Міщенком. Суддя зазначив, що засідання з розгляду касаційної скарги відбудеться 12 липня о 10.00. Він також наголосив, що суду необхідно отримати результати судмедекспертизи щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко.