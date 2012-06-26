Німецький політолог: Ідея спільного європейського дому провалилася

Про це повідомляє ТСН.

"Я вважаю, що Західна Європа втратила вже Східну Європу, або її втрачає. Це катастрофічна історична помилка. Двадцять років тому ми всі мріяли про створення спільного європейського дому після розвалу біполярної системи. Всім здавалося, що це тільки питання часу, коли Україна, Росія, Білорусь, може, навіть Кавказькі республіки вступлять в спільну Європу. Сьогодні ця ідея відсунулася на задній план, я б навіть сказав, вона взагалі не існує вже в головах західних еліт. Це велика проблема, і це дійсно приводить до нового розколу в Європі" , - сказав О.Рар.

Відносно України політолог зазначив, що європейські лідери іноді занадто жорстко ставляться до українських.

"З одного боку Захід неправий в тому, що старається, десь досить жорстко, повчати Україну, українські еліти в тому, як їм будувати ліберально-економічну модель і вводити демократію. Про це Захід розмовляє дуже жорстко з українським керівництвом і з українськими елітами. І дійсно, створює таке ставлення вчителя з неслухняним школярем. Але в той же самий час можна сказати, що Україна сама хоче увійти в ЄС. Вона підписала всі документи щодо цього, і якщо вона хоче бути членом Європейського Союзу, який сьогодні існує, треба дотримуватися правил гри, які існують в Європейському Союзі, а вони на 100% демократичні", - пояснив експерт.