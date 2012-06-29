Євродепутат розповів, що треба, аби визнали українські вибори

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі по завершенні саміту ЄНП.

“Були обговорення критеріїв визнання виборів демократичними та легітимними”, - сказав депутат.

Він зазначив, що багато виступаючих наголосили на тому, що для визнання українських виборів демократичними важливо не лише те, як вони будуть проведені, але й звільнення ув’язнених зараз представників опозиції.

“Таким був тон дискусії”, - сказав Я.Сарюш-Вольські.

“Для демократичних легітимних виборів важливо саме демократичне проведення виборів, але також звільнення опозиційних лідерів з в’язниці”, - підкреслив він.

Віце-президент ЄНП також повідомив, що в ході обговорення Президент партії Вільфред Мартенс ще раз висловив підтримку колишньому прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко від імені партії.

За словами Я.Сарюш-Вольського, учасники саміту також говорили про майбутнє угоди про асоціацію з Україною, і про те, чи стане її підписання поштовхом для зміни політики урядом чинного українського Президента Віктора Януковича.