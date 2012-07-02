Литвин каже, що є важливіші речі, ніж міністрів слухати

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради сказав голова Верховної Ради України Володимир Литвин.

Він звернувся до народних депутатів з пропозицією не проводити 6 липня Годину запитань до уряду.

В.Литвин нагадав, що цього дня парламент має заслухати звіт ТСК з питань розслідування обставин, що призвели до ситуації навколо ЗАТ «Індар».

«Я пропонував би не запрошувати уряд, а обговорити питання, які мають актуальний характер… І о 12-й годині закрити сесію», - додав В.Литвин.