Глава адміністрації Путіна вважає, що Росії є чому повчитися в України

Голова Адміністрації Президента РФ Сергій Іванов вважає, що Росії є чого навчитися у України в організації міжнародних спортивних заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з головою Адміністрації Президента України Сергієм Льовочкіним сьогодні в Києві.

Вітаючи українську сторону з успішною організацією і завершенням чемпіонату Європи з футболу, С.Іванов висловив думку, що Росія, яка претендує на проведення Чемпіонату світу з футболу, може повчитися у питаннях організації чемпіонату у України.

Особливо С.Іванов виділив те, що в Україні уболівальники поводилися толерантно. «З уболівальників ніхто не уболівав «проти», усі вболівали «за», - сказав він, також високо оцінивши те, що «ніхто не вигукував образ на стадіоні, не кидав фаєрів і таке інше».