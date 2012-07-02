Єфремов скаржиться, що справу з мовним законом довели до абсурду

Комітет Верховної Ради з питань культури та духовності на даний час розглянув лише близько 300 поправок до мовного законопроекту при підготовці його до другого читання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради повідомив голова цього комітету Володимир Яворівський.

Він нагадав, що всього до проекту закону було подано 2 тисячі 40 поправок.

«Робота дуже важко йде», - сказав В.Яворівський.

У свою чергу, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов наголосив, що у законопроекті всього 30 статей.

«До якого абсурду можна довести кожну справу! На 30 статей 2 тисячі 40 поправок. Ось вам робота комітету - як завалити те, що потрібно завалити», - сказав він.

Реагуючи на це, В.Яворівський попросив О.Єфремова не давати оцінку роботі комітету. «Я Вас прошу: не оцінюйте, Ви такий самий депутат, як і я. І не оцінюйте роботу комітету. Він працює, і, дай Боже, щоб Ви так працювали», - сказав В.Яворівський.