Італія та Іспанія просять Януковича пустити до Тимошенко своїх дипломатів

Текст відповідного листа наводить офіційний сайт Ю.Тимошенко.

"Ми попросили наших послів у Києві запросити дозвіл на візит до пані Тимошенко і сподіваємося, що ці візити незабаром можуть відбутися", - йдеться у листі, підписаному М.Монті та М.Рахоєм.

Прем`єр-міністри Італії та Іспанії, користуючись своїм візитом в Україну для участі в офіційної церемонії закриття Чемпіонату Європи з футболу, висловили постійну підтримку урядами своїх країн європейських прагнень України.

"Водночас, ми висловлюємо надію на позитивний результат судової справи колишнього прем`єр-міністра Тимошенко та інших членів попереднього уряду, як того вимагає міжнародне співтовариство і зміцнення верховенства закону та демократичних цінностей, які повинні об`єднувати народи Європи", - наголосили керівники італійського та іспанського урядів.

Лист датовано та передано Президенту України 1 липня.