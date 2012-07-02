ЗМІ: Ющенка у Парижі піарить фірма, яка опікується і регіоналами
18:40, 02 липня 2012Політика
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За кордоном екс-президент користується супроводом комунікаційної фірми, яка водночас обслуговує Партію регіонів.
|Ющенко збирається у Париж
"У його плани входить спілкування з членами французького уряду та з журналістами", - розповіли в агентстві.
За даними видання, представники фірми телефоном зверталася до тих французьких журналістів, які були на нещодавній акції солідарності з Юлією Тимошенко біля мерії в Парижі.
“Якщо Ви не хочете робити інтерв”ю із Ющенком, ми Вам можемо запропонувати Миколу Азарова — з економічними підсумками “Євро-2012”, або міністра економіки Петра Порошенка, або міністра інфраструктури Бориса Колесникова...”, - переконувала французьку пресу співробітниця цієї комунікаційної структури.
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