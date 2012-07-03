Депутат пропонує знімати вибори на відео, але підрахунок не показувати
Народний депутат від Партії регіонів Владислав Забарський вніс на розгляд Верховної Ради проект закону “Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів 28 жовтня 2012 року”.
Цим законопроектом пропонується запровадити систему відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення, яка повинна забезпечити передачу зображення з дільниці для можливості його перегляду на відповідному веб-сайті у мережі інтернет, збереження інформації.
Пропонується в обов’язковому порядку встановити системи відеоспостереження у приміщеннях для голосування звичайних виборчих дільниць.
Вимога щодо встановлення системи відеоспостереження не поширюватиметься на окружні виборчі комісії, дільничні виборчі комісії закордонної виборчої дільниці, спеціальні виборчі дільниці, а також на Центральну виборчу комісію.
У законопроекті передбачено, що система відеоспостереження складається із не менш ніж двох веб-камер, які встановлюються у приміщенні для голосування дільничної виборчої комісії, а також засобів запису та збереження інформації, обробки даних для передачі зображення, передачі інформації на відповідний веб-сайт у мережі інтернет. Веб-камери повинні розташовуватись таким чином, щоб не порушувати таємницю волевиявлення виборців і забезпечити умови для вільного формування виборцем своєї волі та її вільного виявлення, одночасно забезпечуючи контроль громадськості за дотриманням процедури голосування і підрахунку виборчих бюлетенів.
Законопроектом також передбачається, що дільнична виборча комісія забезпечує початок безперервного функціонування системи відеоспостереження у день голосування для можливості передачі відеозображення з дільниці і його перегляду у режимі реального часу на відповідному веб-сайті у мережі інтернет не пізніше початку підготовчого засідання відповідної дільничної виборчої комісії і припиняє функціонування у такому режимі після закінчення голосування
Після закінчення голосування на виборчій дільниці і до підписання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з поміткою "уточнений" та про повторний підрахунок голосів, дільнична виборча комісія забезпечує функціонування системи відеоспостереження у режимі відеозапису і збереження відеозображення. Матеріали відеоспостереження у даному випадку можуть надаватись за запитом у порядку, встановленому ЦВК.
Законопроектом передбачено, що трансляція відео зображення. отриманого за допомогою системи відеоспостереження з приміщення для голосування дільничної виборчої комісії під час голосування, здійснюється на відповідному веб-сайті у мережі інтернет. Відповідно до законопроекту, матеріали відеоспостереження зберігаються протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів, після чого знищуються в установленому ЦВК порядку.
Фінансування всіх цих заходів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що для створення та запровадження системи відеоспостереження на звичайних виборчих дільницях на постійній основі під час виборів народних депутатів України у 2012 році необхідні кошти в обсязі 993,6 млн грн. Виділення додаткового ресурсу Центральній виборчій комісії у сумі 993,6 млн грн. передбачається здійснити за рахунок податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів – 350 млн грн та ввізного мита – 643,6 млн грн.