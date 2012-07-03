Картка Томенка проголосувала - він іде в суд

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу.

За словами М.Томенка, він має намір з’ясувати, хто голосував його карткою, а також картками членів фракції Народної партії, «які молилися і божилися, що ніколи не здадуть українську мову».

Він наголосив, що сьогоднішнє голосування показало, що «парламентська більшість – це зібрання бандитів і типовий бандитський східняк».

«Фракція Партії регіонів навіть своїх інтелігентів розігнала, щоб вони не заважали здійснювати цей злочин», - заявив М.Томенко.

За його словами, «голову Верховної Ради вигнали, я розумію, щоб він не заважав».

Як сказав М.Томенко, усі ці дії «підпадають тільки під дію Кримінального кодексу України, тому що говорити про конституційні норми, норми регламенту і норми здорового глузду не приходиться».