Єфремов каже, що заяви Литвина про відставку в очі не бачив

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив у інтерв`ю журналістам, відповідаючи на питання, чи розглядатиметься завтра відставка В.Литвина.

Він наголосив, що для того, щоб розглядати це питання, «необхідно мати відповідну заяву». «Я цю заяву не бачив», - сказав О.Єфремов. За його словами, говорити сьогодні «про якусь відставку дуже передчасно». На повторне питання, чи завтра розглядатиметься питання про відставку В.Литвина, О.Єфремов відповів, що «я говорю, що з моменту подачі заяви як мінімум наступного дня ми можемо розглядати питання про відставку. А заяви на сьогоднішній день немає, її ніхто не бачив, і тому говорити завтра про розгляд цього питання» передчасно. Разом з тим О.Єфремов вважає, що треба піти «від емоційних оцінок» і потрібно налагодити роботу парламенту. О.Єфремов сказав, що не готовий обговорювати тему про кандидатури на пост голови ВР, оскільки «я стою на точці зору, що перше питання (йдеться про відставку – УНІАН) емоційне і його буде знято». На питання, чому ж виникла необхідність розгляду законопроекту про зміну процедури відставки і призначення керівництва ВР, О.Єфремов сказав: «цей законопроект зареєстровано вже давно, і зараз у зв`язку з ситуацією, що складається і сьогодні й далі, для того, щоб стабільно працювала ВР, ухвалено рішення повернутися до того способу голосування, який був раніше».