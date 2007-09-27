МВС знає про підготовку провокацій під час виборів

Міністерство внутрішніх справ України має оперативну інформацію про підготовку в чотирьох регіонах провокацій під час парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив в.о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО, відповідаючи на питання журналістів у Києві.

«У нас є оперативна інформація, що готуються деякі провокації. Ми попередили 4 регіони (керівництво обласних управлінь МВС - УНІАН), у яких, за оперативною інформацією, можуть бути провокації», - сказав М.КОРНІЄНКО.

Він не уточнив, про які регіони йдеться, однак зауважив, що мова йде про створення штучних ситуацій – бійок, знищення бюлетенів, знищення урн з бюлетенями, залякування виборців, підкуп.

Також М.КОРНІЄНКО зазначив, що провокації готують різні політичні сили.

Водночас він висловив сподівання, що органам внутрішніх справ вдасться попередити ці протиправні дії.

У свою чергу, присутній під час спілкування М.КОРНІЄНКА з журналістами кандидат у народні депутати від СПУ Василь ЦУШКО заявив, що вчора на селекторній нараді керівництву регіональних управлінь МВС була дана жорстка команда «всіма методами» запобігати будь-яким провокаціям.

В.ЦУШКО запевнив, що ті, хто намагатиметься робити протиправні дії, «підуть в наручниках, а потім будемо розбиратися».

Також він зазначив, що до регіонів вже виїхали представники центрального апарату МВС, щоб координувати їхню роботу під час виборів.