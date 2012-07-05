У Литвина запевняють, що спікер здоровий і весь день працює в Раді

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар голови ВР Вікторія Шведова, коментуючи заяви деяких політиків про те, що В.Литвин начебто хворіє.

«Голова Верховної Ради працює у Верховній Раді у своєму кабінеті», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, представники опозиції сьогодні заявили про те, що голова ВР хворіє. Про це повідомив, виступаючи на мітингу біля Українського дому, народний депутат Юрій Одарченко.

Він нагадав, що в день ухвалення мовного закону 3 липня В.Литвин мав довготривалі переговори з Президентом України Віктором Януковичем.

«Все закінчилось тим, що він (В.Литвин – УНІАН) знаходиться на лікарняному і закон поки що не підписано», - сказав депутат.