Єфремов радить Томенку відкликати заяву про відставку - інакше розглядатимуть
11:15, 06 липня 2012Політика
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Лідер партії фракції Партії регіонів Олександр Єфремов радить заступнику голови Верховної Ради Миколі Томенку відкликати заяву про відставку.
Олександр Єфремов озвучив пораду
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив сьогодні на засіданні ВР.
О.Єфремов зауважив, що парламент своїм голосуванням лише включив до порядку денного сесії питання відставки М.Томенка, але це не є голосуванням за його відставку.
«Сьогодні від Миколи Володимировича залежить усе. Якщо він забере свою заяву, значить, немає предмету для розгляду, а якщо не забере, то ми змушені будемо розглядати її у залі», - сказав О.Єфремов.
У свою чергу, перший заступник голови Верховної Ради Адам Мартинюк зауважив, що, згідно з Регламентом ВР, парламент має 10 днів для розгляду питання відставки віце-спікера.
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