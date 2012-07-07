У Києві затримали ідеолога радикальних націоналістів

Про повідомляє сайт Соціал-національної асамблеї.

У СНА зазначають, що О.Однороженко був затриманий «за невідомих обставин» 5 липня ввечері. В організації наголошують, що О.Однороженко вже етапований до Харкова, але обвинувачення, які йому висуваються, їм на даний час невідомі.

«Соціал-національна асамблея та організація «Патріот України» вважають це продовженням репресій проти українських націоналістів загалом та СНА і «Патріот України» зокрема», - йдеться в повідомленні СНА.

У СНА зазначають, що це вже дев’ятий ув’язнений організації «Патріот України» та Соціал-національної асамблеї. За минулий рік були ув’язнені лідер «Патріоту України» Андрій Білецький та члени організації Ігор Михайленко, Віталій Княжевський, Олексій Паршаков, Євген Кравчун, Ігор Мосійчук, Сергій Бевз, Володимир Шпара.

УНІАН поки не вдалося отримати коментар у представників харківського осередку організації «Патріот України», зв’язок з офісом організації у Харкові відсутній.

У Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України Харківській області УНІАН повідомили, що на цей час у провадженні Слідчого управління ГУМВС перебувають кримінальні справи, порушені за ч. 2 та 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Хуліганські дії вчинив житель Харкова. Його у рамках розслідування цих справ, а також враховуючи те, що він перебував у розшуку та переховувався від слідства, за рішенням Київського районного суду Харкова 5 липня було затримано працівниками харківської міліції у Києві. Чоловіка доставлено до Харкова, проводяться необхідні слідчі дії.