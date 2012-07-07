Мірошниченко каже, що Янукович "не при делах", але Яценюк не вірить

"Ані спікер, я маю відверто сказати, ані Президент не знали, що відбувається в парламенті, під час голосування» за «мовний» закон", - запевнив він.



За його словами, під час ухвалення закону «ніяких підкилимних речей Партія регіонів не робила». «Мовне питання було задекларовано в нашій програмі, ця програма була підтримана виборцями нашими, які очікують, що ми свої передвиборчі обіцянки будемо виконувати» - наголосив Ю.Мірошниченко.



За його словами, Президент України Віктор Янукович «скасував свою прес-конференцію у зв’язку з тими подіями, які розгорнулися в парламенті».



Натомість голова Ради об’єднаної опозиції, народний депутат України Арсеній Яценюк наголосив, що «те, що відбулося у нас із законом про мови означає тільки одне - він (Янукович) ще й далі розколює країну». За його словами, Президент України «не зміг прийти на прес-конференцію не тому, що його зацікавила парламентська криза».

«По його вказівці голосували депутати закон. По персональній його вказівці. Ніколи, ні один депутат нічого не зробить без Януковича. При прізвищі Янукович їм страшно, їм памперси треба брати. Коли б Партія регіонів проголосувала без Януковича?» - зазначив А.Яценюк.