Литвин: сайт парламенту атакують хакери

Володимир Литвин розповів, що на сайт Верховної Ради здійснюють хакерські атаки. За словами спікера, за 30 секунд буває 20 мільйонів запитів, пише Gazeta.ua.

Також він застеріг від радикальних закликів, "бо це може розцінюватися як замах на конституційний лад". Проба сили, на думку Литвина, може спровокувати владу на непередбачувані дії.

Коментуючи свою відставку, Литвин зазначив, що "у політиці завжди присутні емоції, але це рішення було спокійним і зваженим".

Щодо голосування фракції за мовний закон він сказав, що його зрадили.

"Це рана на серці, яка кричить", - підкреслив Литвин. Однак вважає, що не може вийти з партії: "Я не покину 300 тисяч людей".