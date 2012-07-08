Сергій Бондарчук: сьогодні мало любити Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Політвиконкому партії «Наша Україна» Сергій Бондарчук, виступаючи на форумі демократичних сил, де заявили про своє об’єднання «Наша Україна», УНП та КУН.

«Парламентські вибори 2012 року – це питання не тільки політичної перспективи для патріотичного руху. Це вибір траєкторії розвитку держави», - зауважив політик.

Він закликав об’єднати всі здорові патріотичні сили суспільства: і в політиці, і в культурі, і в бізнесі.

«Сьогоднішнє наше зібрання має дати чіткий сигнал нашим організаціям, всьому українському суспільству про зростання активності патріотів та їх впливу на політичні процеси в країні», - зауважив С.Бондарчук.

За його словами, в українському суспільстві затребуваність національної, патріотичної, демократичної ідеї є надзвичайно високою.

«Мільйони людей є, насправді, нашими прихильниками. Отже, треба знайти правильну тональність. І, головне, – діяти. Ми маємо утвердити новий стандарт української політики, який стане альтернативою як теперішньому владному паразитизму, так і популізму об’єднаної опозиції», - наголосив він, додавши, що лише в разі кардинальної зміни «філософії патріотизму наші сили зможуть показати гідний результат на парламентських виборах».

С.Бондарчук наголосив, що патріотизм це любов до своєї Вітчизни, її культури, мови та історії. Але це й бачення України сучасною і конкурентоздатною, а в українському випадку – ще й європейською. Європейською не лише за рівнем життя, але й цінностями, які сповідують влада та громадяни.

«Бути патріотом України – це велика честь, довіра і відповідальність. Але сьогодні мало любити Україну – вона потребує нашого захисту», - зауважив він.

«Ми доведемо, що створення єдиної політичної сили є наслідком усвідомленої необхідності виступити спільним фронтом заради повернення країни на демократичний шлях розвитку та перетворення України на заможну європейську державу. Це і буде справжній модерний патріотизм: не словом, а ділом створити передумови для розвитку сучасної, європейської України», - сказав С.Бондарчук .