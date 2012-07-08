У центрі Києва триває акція на захист української мови

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час біля Українського дому перебувають 70-80 осіб, в тому числі п’ятеро, які оголосили голодовку.

Учасники акції, як і раніше вимагають, від Президента України Віктора Януковича не підписувати закон про засади державної мовної політики, згідно з яким російська мова фактично стане другою державною.

На сходах Українського дому висить великий банер з написом: "Наша мова - не ваша політика!"

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Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про засади державної мовної політики", що спричинило хвилю протестів по всій Україні.

Ухвалений закон, котрий набуде чинності після підписання Президентом, дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, щонайменше 10% жителів яких розмовляють цією мовою.

Того ж дня біля Українського дому народні депутати від опозиції оголосили безстрокову голодовку проти мовного закону.

6 липня учасники мітингу ухвалили резолюцію, в якій оголошується про початок акції «Україна проти Януковича». Після цього більшість протестувальників розійшлися.

Лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк оголосив про поширення акцій на захист української мови по всій Україні.

«Ми сьогодні перемогли», - сказав він і наголосив, що відмова голови ВР Володимира Литвина підписувати прийнятий парламентом мовний закон є маленькою, але перемогою цієї акції.

7 липня учасники акції на захист української мови біля Українського дому заявили, що не підтримують вчорашню заяву опозиції про перемогу і обіцяють залишатися тут до скасування прийнятого парламентом мовного закону.

Мітингувальники наголошують, що, незважаючи на те, що вони представляють різні політичні сили, вони не хочуть політизувати це питання і вимагають скасувати цей закон.