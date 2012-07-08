Тернопільського губернатора "оголосили в розшук"

Як передає кореспондент УНІАН, в листівках сказано, що «голова Тернопільської облдержадміністрації В.А.Хоптян розшукується у зв’язку з систематичною несплатою комунальних послуг ТОДА».

На оголошенні дві фотографії В.Хоптяна, а також вказано особливі прикмети, якими автори листівки вважають «середній зріст, волосся може бути перефарбоване в інший колір, до жінок говорить через «бля…», пересувається за допомогою чорного джипа, боїться депутатів обласної ради».

В оголошення також сказано, що В.Хоптян «постійно знаходиться в Києві», востаннє був помічний на бенкеті в Президента.

Тому, хто знайде голову ТОДА, обіцяють винагороду у вигляді нагрудного значка «Честь і слава Тернопільщини».

***

Як повідомляв УНІАН, 6 липня депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Володимир Стаюра написав звернення до прокурора Тернополя та начальника управління міністерства внутрішніх справ в області з приводу неможливості потрапити на прийом до В.Хоптяна. У зверненні депутат просить правоохоронців вжити заходів реагування та поінформувати про місце перебування голови ТОДА.

5 липня після сесії обласної ради депутати місцевих рад від ВО «Свобода» орієнтовно на дві години зайняли приймальню В.Хоптяна. Вони вимагали зустрічі з губернатором, аби з’ясувати, чому він не відвідує сесії облради, а також щоб вручити йому попередження про намір виселити підрозділи ОДА з майнового комплексу облради за борг у сумі 300 тис. грн. При цьому заступники голова ТОДА запевнили, що В.Хоптяна немає на робочому місці, оскільки він перебуває у Києві.

У середині червня після звернення облради Адміністрація Президента України відреагувала на систематичну неявку В.Хоптяна на сесії облради, рекомендувавши йому «налагодити більш тісну співпрацю з Тернопільською облрадою, забезпечивши виконання Законів України в частині делегованих повноважень».

Однак В.Хоптян так і не з‘являвся на сесії облради, у зв’язку з чим досі не ухвалені рішення щодо затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2012 рік та звіту голови облдержадміністрації стосовно виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області у 2011 році.