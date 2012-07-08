Депутати звинувачують "Беркут" у новій провокації під Українським домом

Про це повідомляє Українська правда.

Автобус оточили бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» і таким чином не дозволяють під’їхати до безпосереднього місця проведення акції.

Правоохоронці аргументують свої дії тим, що автобус рухався тротуаром.

На прохання народних депутатів Юрія Стеця та Олеся Донія відійти правоохоронці грубіянили.

"Один з аргументів міліції – це охорона громадського порядку, а саме те, що машина може здійснити наїзд на людей", - сказав помічник О.Донія В’ячеслав Пономарьов.

Проте люди зробили прохід для машини, тож правових підстав затримувати мікроавтобус немає, зазначив В.Пономарьов.

Він припускає, що це просто "вказівка згори".