Принцеса просить політичного притулку

Про це пише Лента.ру за матеріалами The Daily Telegraph.



На думку 38-річної принцеси, на батьківщині її життя може наразитися на небезпеку. Вона не приховує, що просить притулку через напружені відносини всередині королівської родини, заявляє, що зазнавала образ з боку саудівської влади, а її рахунки були заморожені.



Сара бінт Талал бін Абдель-Азіз живе у Великій Британії з 2007 року - відтоді як посварилася зі своїм батьком принцом Талалом бін Абдель-Азізом. Причини сварки не називаються. Імовірно, принцеса Сара викликала невдоволення свого батька тим, що підтримувала його суперника, спадкоємного принца Найєфа бін Абдель-Азіза аль-Сауда. Наприкінці червня 2012 р. останній помер, і принцеса залишилася без впливового покровителя.



Крім того, принцеса нині судиться зі своїм старшим братом за спадщину покійної матері, що становить 325 мільйонів фунтів стерлінгів. Саудівська влада просять її повернутися і відстоювати свої права на батьківщині замість того, щоб висловлювати невдоволення за кордоном. Принцеса заявляє, що представники саудівських властей вже підготували план її викрадення.



Принцеса та її адвокати сповістили міністерство закордонних справ Великої Британії про намір просити притулку в п'ятницю, 6 липня. Тепер співробітники міністерства мають перевірити, чи відповідають дійсності заяви принцеси Сари.



Сарі бінт Талал бін Абдель-Азіз може загрожувати депортація, коли закінчиться термін її британської візи. Два роки тому закінчився термін її саудівського паспорта, а посольство Саудівської Аравії відмовилося видати їй новий.



Наразі саудівська принцеса та її четверо дітей займають кілька кімнат в п'ятизірковому готелі в Лондоні.