Бригинець про Лавру, ЮНЕСКО та президентський вертодром

Про це заявив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець, який звернувся до генерального директора ЮНЕСКО Ірини Бокової з проханням розглянути відповідні питання на черговій сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, повідомили УНІАН у прес-службі О.Бригинця.

На 36-й сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Санкт-Петербурзі, що завершилась 6 липня, київські питання щодо забудови дніпровських схилів й охоронної зони Софії Київської та Києво-Печерської Лаври розглядалися двічі. І обидва рази експерти розкритикували бездіяльність київської влади.

«ЮНЕСКО категорично не сприймає поведінку офіційного Києва стосовно Софії Київської, Києво-Печерської Лаври та їх буферних зон, вважаючи їх такими, що вимагають негайної зміни позиції влади. Серед пропозицій ЮНЕСКО, які повністю будуть обнародувані на офіційному сайті через два тижні, прозвучала пропозиція демонтувати кілька новобудов на схилах Дніпра. Я не бачив остаточної резолюції, але сподіваюсь, що серед зазначених об’єктів, які треба знести, буде і президентський універсам-вертодром на Парковій дорозі», - повідомив О.Бригинець.

За його словами, Комітет однозначно давав зрозуміти, що у разі ігнорування Україною вимог світових експертів, наша держава так і залишиться країною з найменшою кількістю об’єктів культурного значення у Списку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО.

«Більше того, ми як ніколи близькі до того, що й головні наші перлини - Софію та Лавру - виключать зі списку ЮНЕСКО. Тож влада, представники якої були присутні на сесії, повинна була відчути шок, який або призведе до повного паралічу цієї влади, або хоча б змусить її імітувати турботу про культурну спадщину України», - переконаний О.Бригинець.