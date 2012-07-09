Соціолог каже, що зараз - рекордний рівень недовіри до ВР

Такого рівня недовіри до українського парламенту в суспільстві не було з 1994 р. Про це в прямому ефірі 5 каналу в ток-шоу «РесПубліка» з Анною Безулик» повідомила директор Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.

«Я дивлюся моніторинг Інституту соціології, який ведеться з 1994 р. І такого низького рівня довіри, як зараз, не було взагалі з 1994 р. Згідно з опитуванням, яке було навесні, 71% громадян не довіряють ВР, довіряють лише 7%. Тобто взагалі очевидно, що щось із парламентом не так. Був лише один рік за весь час моніторингу, коли ВР довіряли. Це було в 2005 р. після президентських виборів», - сказала соціолог.