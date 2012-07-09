Під лікарню Тимошенко нагнали міліції і заблокували дорогу

У матеріалах кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко поки немає документів щодо проведення судмедекспертизи стану її здоров’я.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

Він зазначив, що не володіє інформацією, чи була проведена судмедекспертиза.

«Станом на сьогодні на 9.00 у матеріалах справи нічого немає», - наголосив С.Власенко.

Водночас захисник зазначив, що сьогодні поблизу Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де Ю.Тимошенко проходить курс лікування, чергує велика кількість правоохоронців.

«Сьогодні поблизу лікарні збільшена кількість працівників міліції, стоять два пости ДАІ, які блокують усі автомобілі, незрозуміло на якій підставі. Це може говорити про те, що вони до чогось готуються», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня суддя Київського районного суду Харкова Костянтин Садовський до 10 липня 2012 року оголосив перерву у розгляді кримінальної справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

К.Садовський задовольнив клопотання прокурорів про призначення Ю.Тимошенко комісійної судово-медичної експертизи, яка має встановити стан здоров'я екс-прем’єра, можливість її участі у судових засіданнях, можливість сприймати усну та письмову інформацію і наявність протипоказань для присутності на судових засіданнях.

Суд зобов'язав Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи провести відповідну експертизу стану здоров'я Ю.Тимошенко.

К.Садовський у своєму рішенні зазначив, що експертиза повинна бути проведена з Ю.Тимошенко, а якщо це неможливо, - на підставі її медичних документів.

Суддя зазначив, що питання про призупинення чи продовження провадження у справі буде прийняте після отримання результатів експертизи.

28 червня С.Власенко заявив, що Ю.Тимошенко відмовилася від проведення комісійної судово-медичної експертизи.