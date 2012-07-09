ЗМІ: Патріарх Кирил в Україні відслужить всеношну і розбереться в інтригах

«Буде богослужіння на Володимирській гірці. Також він відслужить всеношну в Києво-Печерській Лаврі та літургію на площі перед храмом», - сказав прес-секретар предстоятеля УПЦ Георгій Коваленко, пише Сегодня.

Ходили чутки, що Кирил став їздити в Україну рідше через ускладнення у відносинах з Росією, зокрема, з газового питання.

«Це дивлячись з чим порівнювати. Патріарх Алексій II був лише два рази за майже без малого два десятки років. А Кирило зробив доброю традицією відвідувати Україну на День хрещення Русі», - говорить директор української філії Інституту країн СНД і Балтії Володимир Корнилов.

Неофіційна ж частина візиту буде присвячена недавнім конфліктам в УПЦ, які посилилися під час хвороби митрополита Володимира. За словами експертів, під час свого візиту Кирил може промацати ґрунт на місці.

«Це буде звичайний візит патріарха Кирила на день рівноапостольного князя Володимира. Уваги до нього було б небагато, якщо б не розпочата недавно спроба перевороту в УПЦ. Будуть розмови і оцінки тих дій. І, оскільки боротьба не вщухла, допускаю, що інтриги теж будуть», - вважає керівник релігійно-інформаційної служби України Тарас Антошевський.