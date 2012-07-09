Януковича з днем народження привітали Хусейн і Каддафі

Про це пише журналіст СТБ Наталя Соколенко у своєму блозі на Українській правді.

Такі білборди з’явилися на Індустріальному мості і на місточку над вулицею Інститутською у центрі столиці, над дорогою до Адміністрації Президента.

За інформацією джерел Української правди, такі плакати розвісив Демократичний альянс.