Януковича з днем народження привітали Хусейн і Каддафі
12:13, 09 липня 2012Політика
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На двох мостах у Києві невідомі вивісили привітання з днем народження Януковичу із зображенням лівійського лідера Муаммара Каддафі та Саддама Хусейна.
Президента привітали, фото Н. Соколенко
Про це пише журналіст СТБ Наталя Соколенко у своєму блозі на Українській правді.
На Індустріальному мості, фото Н. Соколенко
Такі білборди з’явилися на Індустріальному мості і на місточку над вулицею Інститутською у центрі столиці, над дорогою до Адміністрації Президента.
Просто над дорогою на роботу, фото Н. Соколенко
За інформацією джерел Української правди, такі плакати розвісив Демократичний альянс.
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