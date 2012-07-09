До Тимошенко повернувся лікар: знову Хармс

Лікування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко продовжить лікар-невропатолог берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний лікар Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» Харкова Михайло Афанасьєв. «Хармс приїхав. Один приїхав», - сказав М.Афанасьєв. Як повідомляв УНІАН, 9 травня Ю.Тимошенко госпіталізували з Качанівської виправної колонії Харкова до лікарні «Укрзалізниці». Першим лікуючим лікарем Ю.Тимошенко був Л.Хармс. 21 травня його замінила лікар клініки «Шаріте» Анетт Райсгауер. Вона займалася лікуванням Ю.Тимошенко до 27 травня.

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