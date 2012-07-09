Кириленко: міліція не пускає «швидку» під Український дім

15:20, 09 липня 2012
Політика
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Лідер партії «За Україну!» В’ячеслав Кириленко заявляє, що київська міліція не пропускає «швидку» до голодуючих активістів акції на захист української мови.

В`ячеслав Кириленко. Фото Олександра Заклецького

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

За словами В.Кириленка, площу перед Українським домом, де проходить акція, перекрито приватними авто співробітниками міліції.

«До Українського дому не пускають «швидку», - стверджує В.Кириленко, - активістам, які голодують на захист української мови під пекучим сонцем стало погано. Та периметр містечка огородили автівки з приватними номерами. Я, як народний депутат, звернувся до працівників міліції з вимогою прибрати їхні авто та пропустити карету швидкої. З їхнього боку ніяких дій не вжито й на діалог вони не йдуть» - зазначив В.Кириленко.

У даний час перед Українським домом проти мовного закону протестує близько сотні людей, дев’ятеро з яких оголосили голодовку.

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