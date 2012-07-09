Кириленко: міліція не пускає «швидку» під Український дім
Лідер партії «За Україну!» В’ячеслав Кириленко заявляє, що київська міліція не пропускає «швидку» до голодуючих активістів акції на захист української мови.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.
За словами В.Кириленка, площу перед Українським домом, де проходить акція, перекрито приватними авто співробітниками міліції.
«До Українського дому не пускають «швидку», - стверджує В.Кириленко, - активістам, які голодують на захист української мови під пекучим сонцем стало погано. Та периметр містечка огородили автівки з приватними номерами. Я, як народний депутат, звернувся до працівників міліції з вимогою прибрати їхні авто та пропустити карету швидкої. З їхнього боку ніяких дій не вжито й на діалог вони не йдуть» - зазначив В.Кириленко.
У даний час перед Українським домом проти мовного закону протестує близько сотні людей, дев’ятеро з яких оголосили голодовку.