Судмедекспертам не вистачило часу для висновків про стан Тимошенко

Про це повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, судово-медична експертиза повинна надати відповіді на такі запитання суду: чи спроможна Ю.Тимошенко сприймати інформацію та відповідати на запитання суду та сторін процесу; чи має обвинувачена медичні протипоказання щодо участі у судових засіданнях.

Відповідно, проведення судово-медичної експертизи було доручено Харківському обласному бюро судово-медичної експертизи.

"Повідомляємо про те, що Юлія Тимошенко написала заяву, у якій без мотивації відмовилась від огляду судово-медичними експертами, що фактично затягнуло процес підготовки висновку. Згідно з вимогами законодавства, судово-медична експертиза наразі проводиться шляхом вивчення експертами медичної документації Юлії Тимошенко та матеріалів справи, через відмову від особистого огляду, а також з причини великого обсягу наданої медичної документації, яка підлягає ретельному вивченню", - зазначають судмедексперти.

Вони наголошують, що 7 липня повідомили суд про необхідність додаткового терміну для надання комісійного висновку.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня суддя Київського районного суду Харкова Костянтин Садовський до 10 липня оголосив перерву у розгляді кримінальної справи Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

К.Садовський задовольнив клопотання прокурорів про призначення Ю.Тимошенко комісійної судово-медичної експертизи, яка має встановити стан здоров'я екс-прем’єра, можливість її участі у судових засіданнях, можливість сприймати усну та письмову інформацію і наявність протипоказань для присутності на судових засіданнях.

28 червня захисник Сергій Власенко заявив, що Ю.Тимошенко відмовилася від проведення комісійної судово-медичної експертизи.

Сьогодні, 9 липня, захисник екс-прем’’hf поінформував, що у матеріалах кримінальної справи проти Ю.Тимошенко поки немає документів щодо проведення судмедекспертизи стану її здоров’я.