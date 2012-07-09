Тюремники дозволили Тимошенко і Луценку прийняти Кокса
17:25, 09 липня 2012Політика
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Державна пенітенціарна служба України дозволила екс-президенту Європарламенту Пету Коксу зустрітися з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко, колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком і колишнім т.в.о. міністра оборони Валерієм Іващенком.
Екс-президенту Європарламенту Пету Коксу дозволили зустрітися з Тимошенко
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтСУ.
"Сьогодні, 9 липня, в Україну прибуває колишній президент Європейського парламенту Пет Кокс. У ЦКЛ «Укрзалізниці» Харкова заплановано його зустріч із засудженою Ю.Тимошенко. Крім того, ДПтС повідомляє, що на 12 липня заплановано зустріч Пета Кокса та Александра Кваснєвського із підсудними Ю.Луценком та В.Іващенком", - наголошується у повідомленні.
При цьому у прес-службі зауважили, що відповідні дозволи на проведення побачень із засудженими від пенітенціарних установ представникам Європейського парламенту надано.
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