Тюремники дозволили Тимошенко і Луценку прийняти Кокса

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтСУ.

"Сьогодні, 9 липня, в Україну прибуває колишній президент Європейського парламенту Пет Кокс. У ЦКЛ «Укрзалізниці» Харкова заплановано його зустріч із засудженою Ю.Тимошенко. Крім того, ДПтС повідомляє, що на 12 липня заплановано зустріч Пета Кокса та Александра Кваснєвського із підсудними Ю.Луценком та В.Іващенком", - наголошується у повідомленні.

При цьому у прес-службі зауважили, що відповідні дозволи на проведення побачень із засудженими від пенітенціарних установ представникам Європейського парламенту надано.