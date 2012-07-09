Лукашенко привітав Януковича з Днем народження

17:43, 09 липня 2012
Політика
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Президента України Віктора Януковича з днем народження.

Олександр Лукашенко та Віктор Янукович

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента Білорусі.

"Впевнений, що братні Білорусь і Україна й надалі збережуть традиційно дружній характер двосторонньої співпраці, розвиваючи її в атмосфері повного взаєморозуміння та поваги", - цитує сайт привітання О.Лукашенко.

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