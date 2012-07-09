Лукашенко привітав Януковича з Днем народження
17:43, 09 липня 2012Політика
875 0
Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Президента України Віктора Януковича з днем народження.
Олександр Лукашенко сподівається, що Білорусь і Україна збережуть дружні відносини
Про це повідомляється на офіційному сайті Президента Білорусі.
"Впевнений, що братні Білорусь і Україна й надалі збережуть традиційно дружній характер двосторонньої співпраці, розвиваючи її в атмосфері повного взаєморозуміння та поваги", - цитує сайт привітання О.Лукашенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter