Лукашенко привітав Януковича з Днем народження

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента Білорусі.

"Впевнений, що братні Білорусь і Україна й надалі збережуть традиційно дружній характер двосторонньої співпраці, розвиваючи її в атмосфері повного взаєморозуміння та поваги", - цитує сайт привітання О.Лукашенко.