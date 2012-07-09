Тюремники обіцяють лікувати Луценка в СІЗО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, рекомендації були надані за результатами сьогоднішнього огляду Ю.Луценка у слідчому ізоляторі.

"За результатами проведення медогляду (здійснення особистого огляду та вивчення відповідної медичної документації) комісія сформулювала свої рекомендації, які були оформлені письмово та передані до медико-санітарної частини Київського СІЗО. Дані рекомендації медперсоналом установи взяті до відома, а будуть реалізовуватись в межах Київського СІЗО", - зазначили у ДПтС.

При цьому у пенітенціарній службі окремо зауважили, що «з метою організації належного медичного супроводу Ю.Луценка керівництвом установи створюються для цього усі належні умови. Зокрема, за час перебування Ю.Луценка в Київському слідчому ізоляторі для його обстеження та лікування було створено та залучено 15 комісій фахівців МОЗ України вищої кваліфікаційної категорії, в одному випадку (28 травня п.р.) Ю.Луценко від комісійного огляду відмовився. Поряд з цим, з метою проведення інструментального обстеження, Ю.Луценко 7 разів вивозився за межі слідчого ізолятора до провідних клінік міста Києва», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко з грудня 2010 року утримується в Лук’янівському СІЗО. Він тривалий час голодував на знак протесту проти рішення суду вкотре продовжити термін його ув’язнення. Після голодовки стан здоров'я Ю.Луценка погіршився, зокрема, у нього хвора печінка і підшлункова залоза. Лікарі діагностували у екс-міністра функціональний гепатит.