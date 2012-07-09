Путін подзвонив Януковичу

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові привітав свого українського колегу Віктора Януковича з днем народження та побажав йому подальших успіхів у державній діяльності.

Про це повідомляє прес-служба Президента РФ.

"Глави держав також обговорили питання підготовки 5-го засідання Російсько-Української міждержавної комісії (Ялта, 12 липня цього року)", - зазначили в прес-службі.

Як відомо, сьогодні в Криму В.Янукович відзначає 62-річчя.