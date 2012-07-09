Путін подзвонив Януковичу
20:13, 09 липня 2012Політика
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Сьогодні в Криму В.Янукович відзначає 62-річчя.
Путін привітав Януковича телефоном
Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові привітав свого українського колегу Віктора Януковича з днем народження та побажав йому подальших успіхів у державній діяльності.
Про це повідомляє прес-служба Президента РФ.
"Глави держав також обговорили питання підготовки 5-го засідання Російсько-Української міждержавної комісії (Ялта, 12 липня цього року)", - зазначили в прес-службі.
Як відомо, сьогодні в Криму В.Янукович відзначає 62-річчя.
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