15-річна дівчина стане мером міста

У палестинському містечку Алар в найближчі два місяці обов'язки мера виконуватиме 15-річна дівчина Башаір Отман.



Керуючивсією роботоюмісцевогомуніципалітету,вонастаненаймолодшимвісторіїмером,передаєРосБізнесКонсалтинг зпосиланнямнателеканалAl-Arabia.



До повноваженьБ.Отманвходитимутьпитання призначенняспівробітниківнапосаду, підписанняофіційнихдокументів, завиняткомфінансовоїзвітності.Дівчинідоведетьсяпоступитисяправомпідписанняфінансовихдокументівзчиннимголовою, якийнаступнідва місяці буденазиватися"старшийрадникголовимуніципалітету".



Дівчинапризначена напосадумераврамкахспеціальноїпрограми.Засловамимера,якийпідтримавініціативу,спрямованунарозширенняправмолоді тазалученняшколярів істудентівдо процесу прийняттярішень,тінейджеріввартопідтримувати нетількигрошима."Першза все, потрібноусунутиперешкодинаїхньому шляху.Однакрішучість ізавзятістьможутьвирішитицюпроблему",- упевненийвін.





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