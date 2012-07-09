15-річна дівчина стане мером міста
У палестинському містечку Алар в найближчі два місяці обов'язки мера виконуватиме 15-річна дівчина Башаір Отман.
Керуючивсією роботоюмісцевогомуніципалітету,вонастаненаймолодшимвісторіїмером,передаєРосБізнесКонсалтинг зпосиланнямнателеканалAl-Arabia.
До повноваженьБ.Отманвходитимутьпитання призначенняспівробітниківнапосаду, підписанняофіційнихдокументів, завиняткомфінансовоїзвітності.Дівчинідоведетьсяпоступитисяправомпідписанняфінансовихдокументівзчиннимголовою, якийнаступнідва місяці буденазиватися"старшийрадникголовимуніципалітету".
Дівчинапризначена напосадумераврамкахспеціальноїпрограми.Засловамимера,якийпідтримавініціативу,спрямованунарозширенняправмолоді тазалученняшколярів істудентівдо процесу прийняттярішень,тінейджеріввартопідтримувати нетількигрошима."Першза все, потрібноусунутиперешкодинаїхньому шляху.Однакрішучість ізавзятістьможутьвирішитицюпроблему",- упевненийвін.