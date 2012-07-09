15-річна дівчина стане мером міста

23:37, 09 липня 2012
Політика
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У палестинському містечку Алар в найближчі два місяці обов'язки мера виконуватиме 15-річна дівчина Башаір Отман.


Керуючивсією роботоюмісцевогомуніципалітету,вонастаненаймолодшимвісторіїмером,передаєРосБізнесКонсалтинг зпосиланнямнателеканалAl-Arabia.

До повноваженьБ.Отманвходитимутьпитання призначенняспівробітниківнапосаду, підписанняофіційнихдокументів, завиняткомфінансовоїзвітності.Дівчинідоведетьсяпоступитисяправомпідписанняфінансовихдокументівзчиннимголовою, якийнаступнідва місяці буденазиватися"старшийрадникголовимуніципалітету".

Дівчинапризначена напосадумераврамкахспеціальноїпрограми.Засловамимера,якийпідтримавініціативу,спрямованунарозширенняправмолоді тазалученняшколярів істудентівдо процесу прийняттярішень,тінейджеріввартопідтримувати нетількигрошима."Першза все, потрібноусунутиперешкодинаїхньому шляху.Однакрішучість ізавзятістьможутьвирішитицюпроблему",- упевненийвін.

 

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