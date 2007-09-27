Блок Литвина стане консолідуючим фактором у новій Верховній Раді

Голова Трудової партії України, що входить у виборчий Блок Литвина, Михайло СИРОТА вважає, що Блок Литвина стане консолідуючим фактором у новообраній Верховній Раді.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Литвина.

«Парламент VI скликання для того, щоб розпочати роботу і ефективно діяти, потребує консолідуючого ядра, навколо якого змогла б утворитися конституційна більшість», – сказав М.СИРОТА.

На його думку, саме формування конституційної більшості є умовою виходу країни із політичної кризи.

За словами М.СИРОТИ, якщо хтось думає, що для ефективної роботи парламенту потрібно 250 депутатів, то це не так. “151 депутат опозиції завжди заблокує Верховну Раду”, - додав він.

Він переконаний, сьогодні для виходу з політичної кризи необхідно 300 голосів і більше. “Це неможливо досягнути силами різнокольорових партій, вони не здатні дійти консенсусу. В ситуації, яка склалася, альтернативи Блоку Литвина немає», – вважає М.СИРОТА.

Основою для формування більшості М.СИРОТА вважає програму Блоку Литвина, яка містить в собі тези, які не можуть не підтримуватися всіма народними обранцями. “Наприклад, припинення розкрадання землі, відміна поборів із селян, викорінення корупції, прирівнявши її до державної зради, доступне і якісне медичне обслуговування, налагодження дієвого механізму відклику депутатів, які не виконують передвиборчих обіцянок, скасування ПДВ тощо”, - сказав він.

Крім того, М.СИРОТА вважає, що в цьому процесі важливу роль відіграє і досвід 2004 року, коли в складній вибуховій ситуації завдяки діям Володимира ЛИТВИНА як спікера Верховна Рада змогла не лише зберегти свій статус як найвищий представницький орган держави, але і продовжувала конструктивно працювати.