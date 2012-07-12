Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам у міжнародному аеропорті «Харків» перед відльотом із України лікуючий лікар Ю.Тимошенко Лутц Хармс.

Л.Хармс відкинув закиди у тому, що його перебування в Україні зумовлене високими гонорарами за медичні послуги: «Справа тут зовсім не у грошах. Деякі тут думають, якщо професор приїздить, то він заробляє тут величезні гроші. Це домовленість між державою Україна та клінікою «Шаріте» - або державою Україна та Німеччиною - досягнута в тій ситуації, що пані Тимошенко не довіряє місцевій системі медицини через відомі обставини», - сказав Л.Хармс.

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Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за звинуванням у перевищенні повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу). Німецькі медики клініки "Шаріте" лікують екс-прем'єра в харківській лікарні по черзі, змінюючи один одного.