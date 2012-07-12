Брат Луценка став народним депутатом

Як повідомляє прес-служба партії "Народна самооборона", відповідну постанову було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК одноголосно.

Брат екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка зареєстрований народним депутатом, обраним за списком НУ-НС на позачергових виборах 30 вересня 2007 року (№ 85 в списку).

Депутатська квота у фракції звільнилася після того, як свої повноваження достроково склав народний депутат Віктор Матчук.