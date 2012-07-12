Президент Росії Володимир Путін прибув до Криму, де проведе переговори зі своїм українським колегою Віктором Януковичем і візьме участь у засіданні Російсько-Української міждержавної комісії.

Як повідомляє РІА «Новости», зустріч лідерів Росії та України й засідання Міждержкомісії відбудуться в Лівадійському палаці - літній резиденції останнього російського імператора Миколи II.

За підсумками засідання планується підписати 12 документів. Зокрема, до підписання готуються угоди й меморандуми із взаємодії в надзвичайних ситуаціях, із розвитку співробітництва у сфері атомної енергетики, економіки, науки та освіти. Разом із тим, ніяких документів у газовій сфері підписувати не планується, хоча обговорення цієї проблематики стане однією з важливих тем порядку денного візиту В.Путіна в Україну.

За словами помічника глави Російської держави Юрія Ушакова, основну увагу в ході переговорів планується приділити розширенню торгово-економічних зв'язків, аналізу виконання існуючих домовленостей і опрацюванню нових завдань і напрямків багатопланового двостороннього співробітництва.

Буде піднято тематику розширення автопасажирської поромної переправи Кавказ - Крим, де в 2012 році спостерігається зростання пасажиропотоку й вантажних перевезень на 20%.

Планується закріпити на папері подальші заходи з розвитку співробітництва в атомній сфері. Йдеться про підписання меморандуму, що передбачає створення двох спільних холдингів у галузі ядерного паливного циклу й енергетичного машинобудування.

Очікується, що за підсумками засідання Міждержкомісії президенти підпишуть спільну заяву з делімітації морського простору в Азовському й Чорному морях.

Сторони також обговорять розширення договірно-правової бази перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Зокрема планується до підписання угода про взаємодію при попередженні надзвичайних ситуацій, пов'язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту РФ на території України та ліквідації їх наслідків.

Як повідомлялося, літак президента Росії Володимира Путіна приземлився в аеропорту Севастополя з запізненням у декілька годин.